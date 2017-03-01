Порядок перемещения товаров в зоне АТО утвержден: правительство приняло решение

Кабинет министров утвердил порядок перемещения товаров в зону АТО и обратно. Решение принято во время заседания правительства в среду, 1 марта.



Министр по делам оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш отметил, что о торговле речь не идет. "Этот порядок обеспечит перемещение товаров, а не торговлю, в рамках предприятий, которые обеспечивают экономический прирост. Это те предприятия, которые не имеют другой альтернативы в современных условиях и те, которые работают исключительно в правовом поле Украины, - отметил он.



Черныш также подчеркнул, что в разработанном порядке перемещения товаров предусмотрен механизм контроля с участием всех заинтересованных ведомств и общественности.



Министр МВД Арсен Аваков настаивает на том, чтобы перечень товаров, разрешенных к перевозке через линию разграничения, был ограничен 3-4 критическими позициями.



Перечень товаров будет разработан и представлен в ближайшее время. По словам начальника штаба АТО при СБУ Геннадия Кузнецова, хозяйственные субъекты и физические лица смогут ввозить и вывозить в АТО только пищевые продукты и лекарства, а также товары, которые важны для функционирования металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей.