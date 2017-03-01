Сколько «дополнительных» выходных будет весной 2017 года

У мариупольцев, как и у всех украинцев, весной будет шесть "дополнительных" выходных дней в честь ряда государственных праздников. Один из них нужно будет отработать в субботу. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
Так, весенними выходными днями будут:
- 8 марта - Международный женский день
- 16 и 17 апреля - празднование православной Пасхи
- 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся
- 8 и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Один из них нужно будет отработать в субботу, 13 мая.