Трагедия произошла сегодня в частном секторе Волновахи. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям около 9:00 от медиков «скорой помощи», которые констатировали смерть ребенка, рассказали в пресс-службе полиции.
Установлено, что 2-летний мальчик жил в частном доме вместе с матерью 1995 года рождения, а также ее родителями. В момент происшествия бабушки и дедушки не было дома.
"Утром мать занималась по хозяйству, а ребенок играл в комнате. Женщина несколько раз проверяла, что делает сын, а когда услышала нехарактерный звук - бросилась в комнату. Она увидела, как ребенок сунул в розетку железную спицу. Сразу же вызвала скорую помощь, но мальчика спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что семья благополучная, на учете в полиции не находилась, ребенку была обеспечена необходимая забота. Сейчас с семьей работают полицейские ювенальной превенции.
Предварительно факт внесен в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.
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- На Донетчине 2-летний ребенок погиб от удара током, засунув спицу в розетку
На Донетчине 2-летний ребенок погиб от удара током, засунув спицу в розетку
Трагедия произошла сегодня в частном секторе Волновахи. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям около 9:00 от медиков «скорой помощи», которые констатировали смерть ребенка, рассказали в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»