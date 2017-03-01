Прокуратура имеет основания для ходатайства о снятии неприкосновенности с нардепов - участников блокады, — Аброськин

Прокуратура Донецкой области имеет все основания для ходатайства о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов, участвующих в блокировании железнодорожных путей в Донбассе. Для этого уже собрано достаточно материалов в рамках открытых уголовных производств. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Фейсбуке.



Что касается других участников блокады, то, по мнению главы областной полиции, их роль "надо рассматривать через призму отдаваемых команд этими депутатами". "Часть людей из них действительно настоящие патриоты, обманутые ими, но они, к сожалению, не понимают, какую роль выполняют в этой Кремлевской шахматной партии", - уверен Аброськин.



Он отметил, что в данное время "группа людей, среди которых фактически нет местных жителей, под руководством одиозных народных депутатов продолжают свои действия, направленные на создание собственного пиара, провоцируя конфликт с полицейскими". "Полиция будет и дальше действовать строго в рамках действующего законодательства Украины", - заявил начальник ГУНП в Донецкой области.