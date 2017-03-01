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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 13:54
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В Мариуполе готовятся снести сцену на площади Свободы

В Мариуполе закрыли сцену на площади Свободы. Составлен акт об аварийности, в котором указаны факты обнаружения разошедшихся швов на верхней конструкции. Сцена подлежит сносу. Об этом сообщила директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько.

Кроме того она рассказала, что в настоящее время разрабатывается проект по реконструкции всей площади, которая запланирована на этот год.
 
Отметим, что покрытие сцены ремонтировали перед оглашением её нового названия в 2015 году и перед фестивалем «З країни в Україну» летом прошлого года. Тогда информация об аварийном состоянии верхних конструкций отсутствовала.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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