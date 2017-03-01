В Мариуполе готовятся снести сцену на площади Свободы

В Мариуполе закрыли сцену на площади Свободы. Составлен акт об аварийности, в котором указаны факты обнаружения разошедшихся швов на верхней конструкции. Сцена подлежит сносу. Об этом сообщила директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько.

Кроме того она рассказала, что в настоящее время разрабатывается проект по реконструкции всей площади, которая запланирована на этот год.



Отметим, что покрытие сцены ремонтировали перед оглашением её нового названия в 2015 году и перед фестивалем «З країни в Україну» летом прошлого года. Тогда информация об аварийном состоянии верхних конструкций отсутствовала.