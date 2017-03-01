С сегодняшнего дня, 1 марта, «Укртелеком» вынужден прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за захвата офиса без телефонной связи и доступа к сети интернет остались почти 200 тысяч человек.
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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 15:33
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Жители неподконтрольной части Донетчины остались без связи и интернета «Укртелекома»
С сегодняшнего дня, 1 марта, «Укртелеком» вынужден прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»