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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 15:33
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Жители неподконтрольной части Донетчины остались без связи и интернета «Укртелекома»

С сегодняшнего дня, 1 марта, «Укртелеком» вынужден прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за захвата офиса без телефонной связи и доступа к сети интернет остались почти 200 тысяч человек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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