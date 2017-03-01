Авдеевку снова готовятся спасать: запасы питьевой воды на исходе

В Авдеевке заканчивается питьевая вода из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на странице в Facebook.



"Воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Предыдущие 6 дней воду в город подавали по графику. Готовим город к автономному обеспечению водой. В частном секторе расставили дополнительно 5 резервуаров емкостью по 1 м.куб", - написал он.



По словам Жебривского, в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлено 34 резервуара для питьевой воды, а также отрабатывается возможность закупки еще 10 резервуаров емкостью в 1 м.куб.



В доставке воды помогают и гуманитарные организации.



Кроме того, ГСЧС готова передислоцировать в Авдеевку два водовоза 7 и 9 м.куб для развозки питьевой воды по резервуарам, а также Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну 17 м.куб для обеспечения города технической водой.