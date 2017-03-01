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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 16:54
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«Азовсталь» из-за блокады остановил два цеха и перешел в режим жесткой экономии

Мариупольский комбинат "Азовсталь" остановил два цеха: рельсобалочный и крупносортный прокатный. Это произошло из-за отсутствия заказов в связи с событиями вокруг блокады Донбасса. Об этом вчера на совещании в Кабмине и последующем брифинге рассказал гендиректор предприятия Энвер Цкитишвили.

Кроме того, чтобы снизить убытки и затраты, комбинат полностью приостановил свою инвестиционную программу. Также "Азовсталь" перестал платить подрядчикам, которые выполняли ремонт оборудования.

«Теперь часть ремонта мы взяли на себя сами, но это не более 5 – 10% от общего объема. Но любое оборудование, любая машина, которая работает даже в щадящем режиме, она все равно изнашивается и ломается», - отметил Цкитишвили.

По его словам, такой режим жесткой экономии повлияет и на весь малый и средний бизнес Мариуполя.

«Подрядные организации – это люди, которые живут в Мариуполе, точно так же, как и трудовые коллективы «Азовстали» и ММКИ. И мы несем свою заработную плату, а ее фонд составляет 740-760 миллионов гривен в год. Эти деньги люди оставляют в городе, на эти деньги живет малый и средний бизнес. Мы приходим, мы покупаем, коммунальные службы живут – мы платим за услуги, мы платим налоги. Так, за прошлый год комбинат заплатил порядка 200 млн гривен в местный бюджет. И мы просим, чтобы закон был восстановлен», - заявил Цкитишвили.

Руководитель «Азовстали» призвал правительство в законном порядке решить вопрос блокады ж/д сообщения на территории Донбасса.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»