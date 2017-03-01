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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 17:59
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На КПВВ в Донбассе людям запрещали проносить продукты питания, - волонтеры

Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" члены ЛНР на своем блокпосту запрещали людям проносить продукты питания - мясные или молочные товары из подконтрольной Украине территории. Об этом сообщают представители мониторинговой группы "Фундация.101" на своей странице в Фейсбуке.

"Были даже случаи, когда у людей отбирали указанную продукцию и просто выбрасывали, отказываясь пропускать через блокпост", - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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