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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 18:13
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Блокада в Донбассе расширяется: установлен новый блокпост на трассе Курахово – Марьинка

Сегодня, 1 марта, участники торговой блокады в Донбассе открыли новый мобильный пост на автодороге. Об этом сообщил Штаб блокады на странице в Фейсбуке.

«Пост расположен на трассе Курахово – Марьинка и является связующим звеном с редутом «Соловейко» в Мариупольском направлении и редутом «16 добровольческого батальона» в Кривом Торце», – говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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