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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 18:30
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Стратегическое сотрудничество: в Мариуполь приедет техническая команда Европейского Банка реконструкции и развития

Во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя обсудил сотрудничество с руководителями Европейского Банка реконструкции и развития. Вадим Бойченко рассказал о необходимости строительства в городе завода по очистке воды и мусоропереработке, реконструкции набережной и транспортной инфраструктуры. Отдельно остановился на вопросах модернизации «Теплосети» и «Горсвета», а также строительстве социального жилья, сообщили в пресс-службе горсовета.

Представители Банка определили для себя пять ключевых направлений, в которых готовы начать сотрудничество с нашим городом. В приоритете у европейцев проекты по улучшению качества воды, наружного освещения и транспортной инфраструктуры. Также готовы рассмотреть варианты строительства мусороперерабатывающего завода и модернизации теплосети.

Следующим шагом совместной работы станет приезд технической команды ЕБРР в Мариуполь, которая начнет детальную проработку и анализ приоритетных для себя направлений.

Вадим Бойченко подчеркнул: «Сотрудничество с Европейским Банком реконструкции и развития важный шаг для Мариуполя. Мы готовы к взаимодействию во всех направлениях. Партнерство такого уровня – новый этап в истории нашего города, и мы приложим максимум усилий, чтобы приоритетные для Банка проекты были реализованы на высшем уровне».

Руководители Банка отметили, что Мариуполь интересен им, как стратегический город для области и Украины, и они готовы к полноценному сотрудничеству.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»