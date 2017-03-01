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Рубрика: Новости Украины и мира
01-03-2017, 18:54
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С 1 апреля украинцев обещают обеспечить бесплатными лекарствами

С 1 апреля в Украине начнут раздавать бесплатные лекарства. Речь идет о препаратах против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер Владимир Гройсман.

"Мы с 1 апреля запускаем выделение бесплатных лекарств для украинцев, болеющих гипертонией, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой", - сказал премьер.

По его словам, на эту программу было  выделено 0,5 млрд грн.

Также отмечается, что все аптечные сети смогут участвовать в этой программе. "Дайте качественные цены, качественные препараты, и государство вам будет платить за это деньги", - отметил Гройсман.

В этом контексте премьер призвал руководство областных и районных государственных администраций обеспечить выполнение данных решений на местах.

"Будет отдельное поручение. Председатели областных государственных администраций, районных администраций, поработайте с тем, чтобы внедрить эти решения на местах. Это уже ваша ответственность, чтобы все эти механизмы вовремя заработали", - заявил Гройсман.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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