С 1 апреля украинцев обещают обеспечить бесплатными лекарствами

С 1 апреля в Украине начнут раздавать бесплатные лекарства. Речь идет о препаратах против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер Владимир Гройсман.



"Мы с 1 апреля запускаем выделение бесплатных лекарств для украинцев, болеющих гипертонией, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой", - сказал премьер.



По его словам, на эту программу было выделено 0,5 млрд грн.



Также отмечается, что все аптечные сети смогут участвовать в этой программе. "Дайте качественные цены, качественные препараты, и государство вам будет платить за это деньги", - отметил Гройсман.



В этом контексте премьер призвал руководство областных и районных государственных администраций обеспечить выполнение данных решений на местах.



"Будет отдельное поручение. Председатели областных государственных администраций, районных администраций, поработайте с тем, чтобы внедрить эти решения на местах. Это уже ваша ответственность, чтобы все эти механизмы вовремя заработали", - заявил Гройсман.