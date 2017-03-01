Если пути в Мариупольском направлении полностью заблокируют, заводы Мариуполя через 3 суток остановятся, - гендиректор ММКИ

Мариуполь и градообразующие промышленные предприятия оказались в критической ситуации из-за блокады в Донбассе. Об этом гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко рассказал на брифинге после встречи с премьер-министром Украины.



Он отметил, что меткомбинаты сокращают объемы производства, инвестиции, теряют заказы и ежедневно несут колоссальные убытки. Это сказывается и на поступлениях в бюджет.



При этом, по словам Зинченко, есть огромный риск остановки заводов, если блокада продолжится и будут полностью перекрыты пути в Мариупольском направлении. В виду отсутствия сырья, будет исчерпан запас жизненно необходимого для работы предприятия кокса, которого хватит всего на трое суток. А потом всё...



«Заводы начнут останавливаться один за другим. Не только ММКИ и «Азовсталь». К ним присоединится торговый порт, который сегодня зависит на 80% от метзаводов, крупные механические и ремонтные заводы. Город останется с сотней тысяч людей без средств к существованию», - отметил Зинченко.



По его словам, завод ищет альтернативу по поставкам угля, но есть много подводных камней. Ведь на меткомбинатах эксплуатируют оборудование, которое инженеры годами разрабатывали под конкретное сырье. Чтобы перевести заводы на другое сырье, необходимо полностью пересмотреть технологию и вложить миллионы долларов в перестройку производства. Импорт угля возможен, но он ведет к увеличению оттока валюты из Украины, многократному удорожанию логистики и снижению конкурентоспособности бюджетообразующей отрасли.