Дождались… Почти. Украинским пенсионерам обещают осовременить пенсии

Судя по сообщению пресс-службы украинского вице-премьер-министра Павла Розенко, в Украине появилась возможность осовременить пенсии в ближайшее время, благодаря росту поступлений в государственный бюджет и Пенсионный фонд вследствие повышения размера минимальной заработной платы.



Если темпы роста указанных поступлений будут показывать положительную динамику, Розенко от имени правительства обещает пересчитать пенсионные выплаты.



На данный момент он поручил Министерству социальной политики Украины и Пенсионному фонду разработку механизма и определение стоимости осовременивания пенсий.



Сообщается, что 28 февраля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения увеличения минимальной зарплаты, на котором вице-премьер сообщил об увеличении на 50% доходов в государственный бюджет от налоговых поступлений по состоянию на конец февраля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Местные бюджеты, по словам Розенко, пополнились ещё больше – на 70%, в основном от роста поступлений от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Поступления в Пенсионный фонд Украины при этом повысились на 43%.



В сообщении процитированы слова вице-премьера: „Это на 22% больше, чем, подчёркиваю, было запланировано. И если мы сохраним такие темпы, если бизнес и экономика будут нам показывать такие результаты, прежде всего, по детенизации, мы сможем реально говорить о введении дополнительных программ социальной защиты“.



Именно этот дополнительный ресурс вице-премьер-министр считает необходимым направить на осовременивание пенсий: „Я поручаю Минсоцполитики и Пенсионному фонду в кратчайшие сроки разработать механизм действительно справедливого осовременивания пенсий и рассчитать конкретный ресурс, который нам нужен, чтобы провести такое осовременивание пенсий“.



Влияние минимальной зарплаты на Пенсионный фонд

По прогнозу главы Кабинета министров Владимира Гройсмана, Пенсионный фонд Украины до 2024 года станет бездефицитным.



Ну что ж… Пенсионеры такой народ, который свято верит обещаниям, и они очень больно воспринимают, когда им обещают, но эти обещания из года в год не выполняют. А ведь пенсионеры в нашей стране самые беззащитные и обездоленные, особенно сейчас, когда зарплаты выросли, цены подскочили вслед за зарплатами, а пенсии… Стыдно должно быть, особенно правительству…