Встреча весны и перелетных птиц: мариупольские школьники смастерили более 30 скворечников

Сегодня в Городском центре художественно-эстетического творчества ученической молодежи состоялось подведение итогов конкурса «Встреча перелетных птиц» на лучшее изготовлением скворечника. Инициатором конкурса выступила Центральная райадминистрация, сообщили в пресс-службе горсовета.
В конкурсе приняли участие 9 команд из школ Центрального района и 5 команд из школ других районов. Ребята изготовили 37 скворечников и кормушек. Все представленные работы выполнены из природных материалов с использованием национальных народных традиций и элементов народного творчества.
Члены жюри конкурса, в первую очередь, отмечали правильность изготовления скворечников. Были определены победители, а также самые креативные работы.
Всех участников конкурса поощрили бесплатным посещением боулинга.