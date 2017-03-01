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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 20:25
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Встреча весны и перелетных птиц: мариупольские школьники смастерили более 30 скворечников

Сегодня в Городском центре художественно-эстетического творчества ученической молодежи состоялось подведение итогов конкурса «Встреча перелетных птиц» на лучшее изготовлением скворечника. Инициатором конкурса выступила Центральная райадминистрация, сообщили в пресс-службе горсовета.

В конкурсе приняли участие 9 команд из школ Центрального района и 5 команд из школ других районов. Ребята изготовили 37 скворечников и кормушек. Все представленные работы выполнены из природных материалов с использованием национальных народных традиций и элементов народного творчества.

Члены жюри конкурса, в первую очередь, отмечали правильность изготовления скворечников. Были определены победители, а также самые креативные работы.

Всех участников конкурса поощрили бесплатным посещением боулинга.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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