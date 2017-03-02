Сегодня несколько улиц в Мариуполе останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Азовстальская,158А
- Лучевая, 52-83А.
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
Как говорят в правительстве – в ближайшее время
Речь идет о препаратах против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы