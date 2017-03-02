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Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 07:58
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Сегодня несколько улиц в Мариуполе останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Азовстальская,158А
  • Лучевая, 52-83А.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»