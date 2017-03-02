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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 08:33
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Отведение сил в районе Станицы Луганской должно произойти 7 марта

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны обсудили вопрос разведения сил от линии разграничения в Луганской области, которое пока так и не состоялось.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, участники переговоров «подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения». В результате договорились отвести вооружение в районе Станицы Луганской 7 марта.

Эту информацию подтверждает и полпред России в ТКГ Борис Грызлов: «На 7 марта намечено разведение сил и средств в Станице Луганской».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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