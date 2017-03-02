В зоне АТО били из тяжелой артиллерии и танков: 1 военный погиб, 9 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 118 нарушений режима прекращения огня.
На Донецком направлении Авдеевку обстреливали из танков, минометов, БМП и гранатометов. Также у Троицкого применили противотанковые ракетные комплексы.
На Мариупольском направлении в ход пошли танки, артиллерия, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП.
На Луганском направлении Троицкое, Крымское, Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово, Новоалександровку, Малиново и Станицу Луганскую обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, БМП, танков, гранатометов и стрелкового оружия.
В результате боевых действий 1 военный погиб, 9 – получили ранения.