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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 09:04
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В зоне АТО били из тяжелой артиллерии и танков: 1 военный погиб, 9 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 118 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении Авдеевку обстреливали из танков, минометов, БМП и гранатометов. Также у Троицкого применили противотанковые ракетные комплексы.

На Мариупольском направлении в ход пошли танки, артиллерия, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

На Луганском направлении Троицкое, Крымское, Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово, Новоалександровку, Малиново и Станицу Луганскую обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, БМП, танков, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий 1 военный погиб, 9 – получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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