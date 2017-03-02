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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 09:48
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В Минске договорились не обстреливать Донецкую фильтровальную станцию

В ходе переговоров членов Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске обсуждалась ситуация на Донецкой фильтровальной станции. Именно она обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения и является жизненно важным инфраструктурным объектом для всей Донецкой области.

На встрече стороны договорились не обстреливать ДФС. «Участвующие в переговорах стороны договорились не проводить в районе станции обстрелов, не предпринимать наступлений, определить шаги к разминированию подъездных дорог и местности рядом с ней», - сообщает спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Кроме того, участники переговоров подчеркнули необходимость предоставить гарантии безопасности рабочим станции, ремонтным бригадам и представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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