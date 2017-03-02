В Мариуполе нашли артиллерийский снаряд

Вчера, 1 марта, в Мариуполе обнаружили опасную находку – артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, а на территории Волновахского района найдена граната ПГ-7.
Саперы уже уничтожили боеприпасы.
Вчера, 1 марта, в Мариуполе обнаружили опасную находку – артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, а на территории Волновахского района найдена граната ПГ-7.
Саперы уже уничтожили боеприпасы.
Мариупольские провалы пополнились новой "ямкой"
Видео опубликовал Арсен Аваков