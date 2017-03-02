vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1760 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 10:10
Просмотров: 350
Комментариев: 0

В Мариуполе нашли артиллерийский снаряд

Вчера, 1 марта, в Мариуполе обнаружили опасную находку – артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, а на территории Волновахского района найдена граната ПГ-7.

Саперы уже уничтожили боеприпасы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Очередной провал земли в центре Мариуполя вырос до двух метров

Мариупольские провалы пополнились новой "ямкой"


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»