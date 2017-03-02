На Донетчине вспышка африканской чумы свиней

В Донецкой области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Так, 28 февраля в селе Дмитровка Славянского района выездная ветеринарная служба обнаружила 58 зараженных свиных туш. Исследования подтвердили, что у погибших животных была африканская чума.

При этом 49 оставшихся у хозяина свиней полностью здоровы. Несмотря на это, на протяжении 72 часов здесь будет установлено наблюдение, и в этот период будут действовать карантинные ограничения.

В зоне риска Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновский район.

Сотрудник СЭС Галина Шишова напомнила, что для людей заболевание не опасно.