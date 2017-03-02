Российская сторона СЦКК дала гарантии режима «тишины» в районе ДФС для проведения ремонтных работ

Сегодня российские офицеры СЦКК дали письменные гарантии режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции для проведения ремонтных работ. Взрывотехники уже отправились на осмотр и разминирование территорий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Подразделение минеров и взрывотехники ГосЧС совместно с представителями СЦКК вышло на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП "Вода Донбасса" совместно с представителями миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы. Российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС», - отметил губернатор.

По словам Жебривского, на восстановительные работы необходимо 2-3 дня.