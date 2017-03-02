В СКМ назвали неприемлемыми требования перерегистрировать свои предприятия в ДНР и ЛНР

Как сообщалось ранее, в ДНР и ЛНР решили «национализировать» украинские предприятия, которые продолжают работу на неподконтрольных территориях. Львиная доля этих компаний принадлежит группе СКМ.

В СКМ обнародовали заявление, в котором подчеркнули, что не будут перерегистрировать свои предприятия. «Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ. СКМ – одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины. Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Всего с начала конфликта на Донбассе Группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ», - говорится в сообщении.

В СКМ подчеркнули, что продолжат работать в рамках украинского законодательства: «Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе – наши предприятия на НКТ. И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР» – неприемлемым».