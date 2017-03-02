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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 11:22
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Красный Крест готов привозить воду в Авдеевку

Красный Крест намерен подвозить воду для малообеспеченных и больных жителей Авдеевки, если ситуация с водоснабжением города не улучшится.

В эфире телеканала «112 Украина» заместитель гендиректора Национального комитета общества Красного Креста Валерий Серговский отметил: «В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологически стресс. С водой местная администрация делает все возможное, чтобы наладить подачу воды. Что касается воды, если ситуация не улучшится, Национальный комитет готов организовать для самых бедных и больных перевозку воды туда от наших доноров».

К слову, руководство Донецкой областной организации Красного Креста полностью переместилось из Краматорска в Авдеевку.




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