Красный Крест готов привозить воду в Авдеевку

Красный Крест намерен подвозить воду для малообеспеченных и больных жителей Авдеевки, если ситуация с водоснабжением города не улучшится.

В эфире телеканала «112 Украина» заместитель гендиректора Национального комитета общества Красного Креста Валерий Серговский отметил: «В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологически стресс. С водой местная администрация делает все возможное, чтобы наладить подачу воды. Что касается воды, если ситуация не улучшится, Национальный комитет готов организовать для самых бедных и больных перевозку воды туда от наших доноров».

К слову, руководство Донецкой областной организации Красного Креста полностью переместилось из Краматорска в Авдеевку.