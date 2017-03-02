Оттепель в Мариуполе «обнажила» мусорные свалки

В Мариуполь наконец пришла весна – и потепление раскрыло все проблемные зоны нашего города. В частности, речь идет о стихийных мусорных свалках, которые зимой были скрыты под пеленой снега.

КП «Коммунальник» совместно с райадминистрациями начал борьбу с мусором. На прошлой неделе свалку убрали в районе 8 ворот металлургического комбината имени Ильича.

В связи с этим в пресс-службе горсовета призывают: «Коммунальник» обращается ко всем жителям и гостям нашего любимого города с просьбой проявлять сознательность во избежание таких неприятных находок. Мариуполь - наш родной и общий дом, в котором нужно поддерживать чистоту и порядок совместными усилиями».