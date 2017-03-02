Киберполиция заблокировала более 500 «групп смерти» в соцсетях

Ежедневно украинская киберполиция получает около 70 сообщений о пропаже детей. 15-20% ребят при этом состоят в так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

Уже более 500 подобных групп заблокировано, выявлено свыше 200 их кураторов. «Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и свыше 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности», - сообщили на вчерашнем брифинге Киевского главка полиции, который был посвящен безопасности подростков в сети интернет.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил о росте количества детских самоубийств в последнее время: «Это свидетельствует о том, что дети не получают достаточно внимания от родителей. Более того – треть детей живет за чертой бедности, многие страдают от различного рода издевательств. Именно эти факторы способствуют тому, что подростки попадают в интернет-ловушки и находятся под влиянием манипуляторов, которые имеют хорошие психологические знания. Мой основной месседж сегодня: родители должны делать все, чтобы дети росли и развивались в благополучной атмосфере, ведь именно они несут непосредственную ответственность за своих детей».