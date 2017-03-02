Мариупольский «Автодор» приступил к своим обязанностям

Сегодня дорожники производят ремонт асфальтового покрытия на пост-мосту.

Начальник «Автодора» Дмитрий Чучмай сообщил, что предприятие, пользуясь благоприятными погодными условиями, начало ремонт основных магистралей города, которые загружены более всего. Параллельно с ремонтами производится набор работников из штата «Зеленстроя». На первом этапе, по его словам, в «Автодор» будет принято 150 человек.

Планируется закупка новой техники в количестве около 30 единиц, после чего штат пропорционально будет увеличен.