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Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 13:08
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Мариупольский «Автодор» приступил к своим обязанностям

Сегодня дорожники производят ремонт асфальтового покрытия на пост-мосту.

Начальник «Автодора» Дмитрий Чучмай сообщил, что предприятие, пользуясь благоприятными погодными условиями, начало ремонт основных магистралей города, которые загружены более всего. Параллельно с ремонтами производится набор работников из штата «Зеленстроя». На первом этапе, по его словам, в «Автодор» будет принято 150 человек.

Планируется закупка новой техники в количестве около 30 единиц, после чего штат пропорционально будет увеличен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»