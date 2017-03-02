Активисты блокады Донбасса начали перекрывать автодороги

Организаторы торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса заявляют о старте второго этапа акции, в ходе которого активисты будут перекрывать автодороги.
«После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда», - рассказал в эфире «Общественного радио» начальник Штаба экономической блокады Сергей Акимович.
Напомним, на Мариупольском направлении уже перекрыли трассу «Донецк-Мариуполь», а вчера установили пост на дороге Курахово-Марьинка.