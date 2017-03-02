vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1288 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 13:27
Просмотров: 323
Комментариев: 0

Активисты блокады Донбасса начали перекрывать автодороги

Организаторы торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса заявляют о старте второго этапа акции, в ходе которого активисты будут перекрывать автодороги.

«После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда», - рассказал в эфире «Общественного радио» начальник Штаба экономической блокады Сергей Акимович.

Напомним, на Мариупольском направлении уже перекрыли трассу «Донецк-Мариуполь», а вчера установили пост на дороге Курахово-Марьинка.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»