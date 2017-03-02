Руководители металлургических предприятий пригласили «блокадников» на встречу с трудовыми коллективами

Генеральные директора ММК им. Ильича и «Азовстали» пригласили штаб блокады на встречу с мариупольскими металлургами. Как сообщили топ-менеджеры на своих страницах в Facebook, для всей страны важно найти конструктивное решение вопроса блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области.

«Мы открыты для диалога. Мы приглашаем штаб блокады в полном составе встретиться с трудовыми коллективами, и объяснить нашим работникам свои действия. Действия, которые ставят под угрозу факт существования наших предприятий», – заявил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко отметил: «Мы будем бороться за будущее украинской металлургии и за рабочие места украинцев. Сегодня важно максимально оперативно решить вопрос и не позволить деструктирующим силам развалить экономику страны. Мы хотели бы для них организовать встречу с нашими сотрудниками – простыми металлургами, которые работают сегодня в непростых условиях, содержат свои семьи и надеются на стабильность и мир. Если доводы нас, руководителей предприятий, не понятны блокирующим ж/д сообщение, может, они услышат голос простых рабочих».

Напомним, с начала блокады ж/д сообщения в Донецкой области только МК «Азовсталь» потерял треть заказов. Поставки угольного концентрата на предприятие уменьшились на 28%, кокса – на 15 %, начались перебои с поставками флюсового известняка для известково-обжигового цеха. Поставки кокса на ММК им. Ильича уменьшились на 34,5%, на 50,5% сократилось поступление флюсового известняка, на 61% – угля марки АС для аглофабрики. На данный момент загрузка мощностей «Азовстали» и ММК им. Ильича упала до 55-60%. Сохраняется угроза дальнейшего снижения производства.