В Мариуполе на ремонте крыш домов мошенники хотели «нагреться» на 34 миллиона гривен

В рамках программы социально-экономического развития Донецкой области на 2017 год облгосадминистрация объявила тендер на капитальный ремонт крыш домов в Мариуполе. Заявки подали несколько фирм, но сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли их мошеннические схемы.

Так, данные фирмы на самом деле не соответствовали требованиям. Они предоставили поддельные документы о наличии в штате квалифицированных специалистов и опыта проведения высотных работ, сообщает пресс-центр СБУ.

В результате проведение торгов отменено, таким образом предотвращено неэффективное использование 34 миллионов гривен из бюджета.