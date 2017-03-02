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Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 14:37
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В Мариуполе на ремонте крыш домов мошенники хотели «нагреться» на 34 миллиона гривен

В рамках программы социально-экономического развития Донецкой области на 2017 год облгосадминистрация объявила тендер на капитальный ремонт крыш домов в Мариуполе. Заявки подали несколько фирм, но сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли их мошеннические схемы.

Так, данные фирмы на самом деле не соответствовали требованиям. Они предоставили поддельные документы о наличии в штате квалифицированных специалистов и опыта проведения высотных работ, сообщает пресс-центр СБУ.

В результате проведение торгов отменено, таким образом предотвращено неэффективное использование 34 миллионов гривен из бюджета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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