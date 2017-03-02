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Рубрика: Новости Украины и мира
02-03-2017, 16:25
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На шахте во Львовской области произошел взрыв, погибли 8 горняков, 20 – оказались под землей

Сегодня, 2 марта, днем на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» во Львовской области произошел взрыв, в результате чего обрушилась горная порода.

«2 марта в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По последним данным, 8 горняков погибли, 6 – травмированы. 20 человек оказались заблокированными под землей, но их уже поднимают на поверхность.

В связи с этим президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур.

«Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня», - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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