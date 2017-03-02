В результате ночного обстрела в Марьинке и Красногоровке повреждены жилые дома, детсад и железнодорожное полотно

Минувшей ночью Марьинка и Красногоровка попали под артобстрел. В Марьинке улица Донецкая осталась без света, разрушено не менее 5 домов. Провалены крыши, разрушены стены, шквалом осколков побиты окна и ворота. Один из домов практически сгорел.

Кроме того, повреждено здание неработающего детского сада, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В Красногоровке разрушена крыша в доме по ул. 8 Марта и повреждены железнодорожные рельсы в районе станции. Ранена 70-летняя местная жительница.

По данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.