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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 16:48
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[Фото]

В результате ночного обстрела в Марьинке и Красногоровке повреждены жилые дома, детсад и железнодорожное полотно

Минувшей ночью Марьинка и Красногоровка попали под артобстрел. В Марьинке улица Донецкая осталась без света, разрушено не менее 5 домов. Провалены крыши, разрушены стены, шквалом осколков побиты окна и ворота. Один из домов практически сгорел.

Кроме того, повреждено здание неработающего детского сада, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В Красногоровке разрушена крыша в доме по ул. 8 Марта и повреждены железнодорожные рельсы в районе станции. Ранена 70-летняя местная жительница.

По данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»