В ФК «Шахтер» подтвердили захват своей базы и «Донбасс Арены»

В футбольном клубе «Шахтер» подтвердили, что члены ДНР захватили в Донецке свою базу и «Донбасс Арену». Сейчас проводится опись имущества.

«Сейчас все входы и выходы на "Донбасс Арену" заблокированы вооруженными людьми. У офисных сотрудников нет доступа к стадиону. Доступ к арене имеют лишь дежурные смены, которые нужны в случае возникновения внештатных ситуаций. Сейчас на стадионе проводится опись имущества», - рассказал генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

А клубная база перешла под контроль ДНР еще 28 февраля. «Вооруженные люди проникли на тренировочную базу футбольного клуба "Шахтера". Они опечатали все здания, вывели оттуда сотрудников, выставили свою охрану. Доступа к объекту у нас нет», - добавил Палкин.