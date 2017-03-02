Под Мариуполем погиб сын священника

Сегодня, 2 марта, днем под Мариуполем погиб военный – Александр Вознюк, уроженец города Лубны.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
По его словам, отец погибшего – настоятель Храма всех Святых в Лубнах.
Сегодня, 2 марта, днем под Мариуполем погиб военный – Александр Вознюк, уроженец города Лубны.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
По его словам, отец погибшего – настоятель Храма всех Святых в Лубнах.
У пострадавших контузия
В ход пошли противотанковые ракетные комплексы