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Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 18:38
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Под Мариуполем погиб сын священника

Сегодня, 2 марта, днем под Мариуполем погиб военный – Александр Вознюк, уроженец города Лубны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, отец погибшего – настоятель Храма всех Святых в Лубнах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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