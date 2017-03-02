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Рубрика: Новости Мариуполя
02-03-2017, 19:04
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В мариупольском ЦНАПе выдали первые загранпаспорта

Сегодня в Центре предоставления административных услуг Мариуполя выдали первые 15 загранпаспортов. Эта услуга предоставляется здесь недавно – с 7 февраля, но первые обладатели документов уже оценили преимущества сервиса в ЦНАПе, сообщает пресс-служба горсовета.

«Первая партия из 15 паспортов готова к выдаче. Всего с момента начала приема документов принято 248 пакетов на оформление загранпаспорта», - рассказала начальник Центра предоставления административных услуг Елена Парамонова.

Процедура оформления занимает около 20 минут. Обычное изготовление загранпаспорта занимает 20 рабочих дней, по ускоренной процедуре его можно получить за 7 рабочих дней.

Документы принимают с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»