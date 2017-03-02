Анонсируемое повышение тарифов на природный газ для населения, скорее всего, не состоится

Сегодня, 2 марта, в ходе конференции VOX-Connector в Киеве директор по развитию НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о вероятности сохранения тарифов на газ для украинского населения.

При этом Витренко озвучил точку зрения Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» об ожидаемом продлении украинским правительством специальных обязательств компании (PSO) для удержания цен на газ для населения на прежнем уровне после 1 апреля 2017 года. Возможным же это станет в случае продления Кабинетом министров специальных обязательств, которые были возложены на госкомпанию по реализации природного газа населению на льготных условиях.

Представитель «Нафтогаза» пояснил: «Правительство должно решить - продлять ли специальные обязательства или нет… Вопрос открыт. Но насколько мы понимаем, высока вероятность, что спецобязательства будут продлены, и с 1 апреля цена не поменяется».

По словам коммерческого директора государственного холдинга, цена поставляемого населению газа в рамках спецобязательств в нынешний отопительный период была установлена на уровне ниже рыночного на 30-40%. Но каков будет будущий механизм, в НАК «Нафтогаз Украины» пока не осведомлены…

Немногим ранее по всем СМИ прошла информация от Юрия Витренко о намерении повысить с 1 апреля 2017 года тарифы для населения на газоснабжение на 40%, в случае непродления спецобязательств по продаже населению газа на льготных условиях.

Добыча природного газа для населения в Украине в январе 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% до 1 млрд 761,7 млн куб. м. А вот электроэнергия для населения с 1 марта всё-таки подорожала…

Следствием постоянного повышения тарифов на коммунальные услуги является рост задолженности населения, особенно высокие долги образовались у украинцев за отопление и горячую воду. Так, по состоянию на январь, задолженность по этим услугам составляет более 11 миллиардов гривен…