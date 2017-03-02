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Рубрика: Новости Донбасса
02-03-2017, 21:01
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[Фото]

Авдеевка под обстрелами: повреждены многоэтажки и здание детского сада

Сегодня, 2 марта, около 17:00 жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел. Снаряды попали в многоэтажки по ул. Гагарина, Менделеева и Молодежной. Также взрывами снарядов поврежден фасад и окна здания детского сада «Малюк».

По информации областного главка полиции, в результате разрушениям подверглись 8 жилых помещений:

  • Гагарина, 15/36; 1/20; 8а/55
  • Коммунальная, 25/111
  • Королева, 1/37
  • Менделеева, 4/36; 5/69
  • Молодежная, 16/69.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Следственно-оперативные группы документируют последствия обстрела.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Информации о жертвах среди населения нет


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Редакция «Мариупольских новостей»