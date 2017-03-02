Авдеевка под обстрелами: повреждены многоэтажки и здание детского сада

Сегодня, 2 марта, около 17:00 жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел. Снаряды попали в многоэтажки по ул. Гагарина, Менделеева и Молодежной. Также взрывами снарядов поврежден фасад и окна здания детского сада «Малюк».
По информации областного главка полиции, в результате разрушениям подверглись 8 жилых помещений:
- Гагарина, 15/36; 1/20; 8а/55
- Коммунальная, 25/111
- Королева, 1/37
- Менделеева, 4/36; 5/69
- Молодежная, 16/69.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Следственно-оперативные группы документируют последствия обстрела.