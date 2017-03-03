В ВМС подтвердили гибель морпеха под Мариуполем

Командование ВМС Украины подтверждает информацию о гибели в зоне АТО Александра Вознюка - младшего сержанта морской пехоты.
Пресс-служба ведомства в Facebook сообщает: «Украина потеряла еще одного своего верного сына. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погиб наш боевой побратим - младший сержант Вознюк Александр Олегович. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, сослуживцы глубоко скорбят и соболезнуют родным и близким погибшего морского пехотинца. Вечная память герою!»