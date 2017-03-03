Заводы, газеты и телефоны: В ДНР обнародовали полный список захваченных предприятий

На ресурсах ДНР опубликован список украинских предприятий, которые находятся на неподконтрольных территориях и были «национализированы». Здесь уже ввели временные администрации.

Всего в списке 43 предприятия:

Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь»-металлургический завод

ЧАО «Макеевкокс»

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

ПАО «Харцызский трубный завод»

ПАО «Ер Ликид»

ЧАО «Енакиевский коксохимпром»

ЧАО «ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ»

ПАО «Концерн Стирол»

ПАО «Донецккос»

ЧАО «Комсомольское рудоуправление»

Донецкий электотехнический завод

ПРАО «Донецксталь-Металлургический завод Донецк»

ПАО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса»

ООО «Моспинское УПП»

ЧАО «ЦОФ «Колосниковская»

ООО «ДТЭК Сервис»

ООО Электроналадка

Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько

ОП «Зуевская ТЭС» (ООО Востокэнерго»)

ДТЭК Высоковольтные сети

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

ДТЭК Донецкоблэнерго

ООО «Инвест – Транс»

ООО «РОСУКРТРАНС»

ООО «ТРИМОБ»

ПАО «УКРТЕЛЕКОМ»

ООО «Астелит (ООО «Лайфселл»)

HarvEast Holding

ООО «Метинвест-СМЦ»

ООО «Комплекс Пушкинский»

Корпорация межрегиональный промышленный союз»

ПАО «Украинская акционерная страховая «АСКА»

ПАО «ПУМБ»

ООО «7 ЛИНИЯ»

ООО «Донбасс Арена»

ООО «Отель «Донбасс-Палас»

ООО «Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)

ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» СТБ «Кирша»

ЧАО «Люкс»

Кроме того, «национализировать» собрались недостроенную Донецкую международную школу "Григорьевская" и редакцию газеты "Донецкие новости", которая давно издается на подконтрольной украинской власти территории.