Заводы, газеты и телефоны: В ДНР обнародовали полный список захваченных предприятий

На ресурсах ДНР опубликован список украинских предприятий, которые находятся на неподконтрольных территориях и были «национализированы». Здесь уже ввели временные администрации.
Всего в списке 43 предприятия:
- Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь»-металлургический завод
- ЧАО «Макеевкокс»
- ПАО «Ясиновский коксохимический завод»
- ЧАО «Енакиевский металлургический завод»
- Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод»
- ПАО «Харцызский трубный завод»
- ПАО «Ер Ликид»
- ЧАО «Енакиевский коксохимпром»
- ЧАО «ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ»
- ПАО «Концерн Стирол»
- ПАО «Донецккос»
- ЧАО «Комсомольское рудоуправление»
- Донецкий электотехнический завод
- ПРАО «Донецксталь-Металлургический завод Донецк»
- ПАО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса»
- ООО «Моспинское УПП»
- ЧАО «ЦОФ «Колосниковская»
- ООО «ДТЭК Сервис»
- ООО Электроналадка
- Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько
- ОП «Зуевская ТЭС» (ООО Востокэнерго»)
- ДТЭК Высоковольтные сети
- ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
- ДТЭК Донецкоблэнерго
- ООО «Инвест – Транс»
- ООО «РОСУКРТРАНС»
- ООО «ТРИМОБ»
- ПАО «УКРТЕЛЕКОМ»
- ООО «Астелит (ООО «Лайфселл»)
- HarvEast Holding
- ООО «Метинвест-СМЦ»
- ООО «Комплекс Пушкинский»
- Корпорация межрегиональный промышленный союз»
- ПАО «Украинская акционерная страховая «АСКА»
- ПАО «ПУМБ»
- ООО «7 ЛИНИЯ»
- ООО «Донбасс Арена»
- ООО «Отель «Донбасс-Палас»
- ООО «Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)
- ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» СТБ «Кирша»
- ЧАО «Люкс»
Кроме того, «национализировать» собрались недостроенную Донецкую международную школу "Григорьевская" и редакцию газеты "Донецкие новости", которая давно издается на подконтрольной украинской власти территории.