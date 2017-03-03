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Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 08:40
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Заводы, газеты и телефоны: В ДНР обнародовали полный список захваченных предприятий

На ресурсах ДНР опубликован список украинских предприятий, которые находятся на неподконтрольных территориях и были «национализированы». Здесь уже ввели временные администрации.

Всего в списке 43 предприятия:

  • Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь»-металлургический завод
  • ЧАО «Макеевкокс»
  • ПАО «Ясиновский коксохимический завод»
  • ЧАО «Енакиевский металлургический завод»
  • Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод»
  • ПАО «Харцызский трубный завод»
  • ПАО «Ер Ликид»
  • ЧАО «Енакиевский коксохимпром»
  • ЧАО «ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ»
  • ПАО «Концерн Стирол»
  • ПАО «Донецккос»
  • ЧАО «Комсомольское рудоуправление»
  • Донецкий электотехнический завод
  • ПРАО «Донецксталь-Металлургический завод Донецк»
  • ПАО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса»
  • ООО «Моспинское УПП»
  • ЧАО «ЦОФ «Колосниковская»
  • ООО «ДТЭК Сервис»
  • ООО Электроналадка
  • Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько
  • ОП «Зуевская ТЭС» (ООО Востокэнерго»)
  • ДТЭК Высоковольтные сети
  • ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
  • ДТЭК Донецкоблэнерго
  • ООО «Инвест – Транс»
  • ООО «РОСУКРТРАНС»
  • ООО «ТРИМОБ»
  • ПАО «УКРТЕЛЕКОМ»
  • ООО «Астелит (ООО «Лайфселл»)
  • HarvEast Holding
  • ООО «Метинвест-СМЦ»
  • ООО «Комплекс Пушкинский»
  • Корпорация межрегиональный промышленный союз»
  • ПАО «Украинская акционерная страховая «АСКА»
  • ПАО «ПУМБ»
  • ООО «7 ЛИНИЯ»
  • ООО «Донбасс Арена»
  • ООО «Отель «Донбасс-Палас»
  • ООО «Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)
  • ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» СТБ «Кирша»
  • ЧАО «Люкс»

Кроме того, «национализировать» собрались недостроенную Донецкую международную школу "Григорьевская" и редакцию газеты "Донецкие новости", которая давно издается на подконтрольной украинской власти территории.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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