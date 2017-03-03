Мариупольцы почтят память погибших львовских горняков минутой молчания

Как сообщалось ранее, вчера, 2 марта, на шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погибли и пострадали горняки. В связи с этим президент Петр Порошенко объявил 3 марта днем траура, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно указу, в этот день в 12:00 минутой молчания будет почитаться память погибших на всей территории Украины. На зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Мариуполь соболезнует семьям, чьи родные погибли в аварии на шахте. В знак скорби каждый житель города может присоединиться к минуте молчания.