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Рубрика: Новости Украины и мира
03-03-2017, 09:28
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Мариупольцы почтят память погибших львовских горняков минутой молчания

Как сообщалось ранее, вчера, 2 марта, на шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погибли и пострадали горняки. В связи с этим президент Петр Порошенко объявил 3 марта днем траура, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно указу, в этот день в 12:00 минутой молчания будет почитаться память погибших на всей территории Украины. На зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Мариуполь соболезнует семьям, чьи родные погибли в аварии на шахте. В знак скорби каждый житель города может присоединиться к минуте молчания.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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