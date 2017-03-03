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Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 09:52
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«Горячие» сутки в зоне АТО: били из «Градов» и тяжелой артиллерии, 1 военный погиб, 22 – пострадали

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 116 нарушений режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении применили РСЗО «Град», танки, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП, работали снайперы. Стреляли в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино, Старогнатовка, Лебединское, Марьинка и Новогригорьевка.

На Донецком направлении били из танков, минометов, гранатометов, зенитных установок, БМП и стрелкового оружия. Здесь также работали снайперы.

На Луганском направлении обстреливали Новозвановку, Лисичанск, Новоалександровку, Новотошковское, Катериновку, Крымское и Малиново. Здесь также в ход пошла тяжелая артиллерия.

В результате боевых действий 1 военный погиб, 15 – ранено, 7 – травмировано.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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