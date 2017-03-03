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Рубрика: Новости Мариуполя
03-03-2017, 10:03
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В Мариуполе стартовала сессия городского совета (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Только что в ДК «Молодежный» стартовала XVI сессия Мариупольского городского совета VII созыва.

Сегодня депутаты рассмотрят порядка 150 проектов решений, более 100 из которых – в сфере земельных отношений.

В зале присутствуют 45 депутатов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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