В Мариуполе стартовала сессия городского совета (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Только что в ДК «Молодежный» стартовала XVI сессия Мариупольского городского совета VII созыва.
Сегодня депутаты рассмотрят порядка 150 проектов решений, более 100 из которых – в сфере земельных отношений.
В зале присутствуют 45 депутатов.
Только что в ДК «Молодежный» стартовала XVI сессия Мариупольского городского совета VII созыва.
Сегодня депутаты рассмотрят порядка 150 проектов решений, более 100 из которых – в сфере земельных отношений.
В зале присутствуют 45 депутатов.
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