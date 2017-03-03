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Рубрика: Новости Мариуполя
03-03-2017, 10:55
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Александр Лашин стал Почетным гражданином Мариуполя

В ходе сегодняшней сессии городского совета депутаты рассмотрели вопрос о присвоении стронгмену Александру Лашину звания «Почетный гражданин Мариуполя».

Александр Лашин является бронзовым призёром чемпионата мира в командных соревнованиях ломусов, двукратным чемпионом мира в команде 2014, 2016 года и шестикратным победителем соревнований «Сильный человек Украины». По его инициативе, под патронатом городского головы Вадима Бойченко, в городе проходили масштабные соревнования строгменов «Самый сильный человек в Украине – 2016 года».

В результате депутаты поддержали данное решение. Таким образом, Александр Лашин стал Почетным гражданином Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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