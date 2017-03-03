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Рубрика: Новости Мариуполя
03-03-2017, 11:19
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В Мариуполе начали уборку обочин дорог

В каждом районе Мариуполя коммунальщики начали уборку подбордюрной части дорог. Вениками и лопатами «вооружились» МКП зеленого строительства, «Мариупольское ПУ ВКХ», «Коммунальник» и «Мариупольтеплосеть», при этом за каждым предприятием закреплен определенный участок, сообщает пресс-служба горсовета.

По улице Набережной (от пост-моста до ул. Лепорского) работает КП «Коммунальник». За работниками КП «Мариупольское ПУ ВКХ» закреплены участки по улице Соборной (от Церкви до трамвайного кольца) и по ул. Казанцева (от трамвайного кольца до ул. Итальянской). В уборке подбордюрной части принимают участие 2 бригады по 5 человек. 16 сотрудников КП «Мариупольтеплосеть» отвечают за уборку улицы Громовой.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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