vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1202 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
03-03-2017, 12:05
Просмотров: 329
Комментариев: 0
[Видео]

Ночью главе ГФС Насирову вручили подозрение в нанесении ущерба на сумму 2 миллиарда гривен. У чиновника инфаркт

Минувшей ночью детективы НАБУ и прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Как рассказал начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив, Насирова подозревают в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

В частности, по данным следствия, глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

Во время вручения подозрения Насиров находился на лечении в больнице «Феофания». Сразу после этого чиновника забрали на носилках с инфарктом. Сотрудник больницы сообщил, что его перевозят в 3-ий корпус, в кардиореанимацию.

При этом адвокаты Насирова считают, что процедура прошла незаконно. «Все действия детективов, которые сегодня происходили, мы считаем незаконными, поскольку, во-первых, и основание для задержания, которое было указано в протоколе задержания, не соответствует ни требованиям уголовно-процессуального кодекса, ни любым другим требованиям уголовно-процессуального закона... Он был не контактный. С ним нельзя было установить продуктивную связь, пообщаться. Фактически детективы НАБУ нарушили закон и в незаконный способ сделали это процессуальное действие. Несмотря на запрет врачей", - говорит адвокат Александр Мирошник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Александр Лашин стал Почетным гражданином Мариуполя

Депутаты поддержали данное решение

Гонтарева не исключает своей отставки

И пообещала в этом случае сообщить об увольнении за месяц


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»