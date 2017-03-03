Ночью главе ГФС Насирову вручили подозрение в нанесении ущерба на сумму 2 миллиарда гривен. У чиновника инфаркт

Минувшей ночью детективы НАБУ и прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Как рассказал начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив, Насирова подозревают в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

В частности, по данным следствия, глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

Во время вручения подозрения Насиров находился на лечении в больнице «Феофания». Сразу после этого чиновника забрали на носилках с инфарктом. Сотрудник больницы сообщил, что его перевозят в 3-ий корпус, в кардиореанимацию.

При этом адвокаты Насирова считают, что процедура прошла незаконно. «Все действия детективов, которые сегодня происходили, мы считаем незаконными, поскольку, во-первых, и основание для задержания, которое было указано в протоколе задержания, не соответствует ни требованиям уголовно-процессуального кодекса, ни любым другим требованиям уголовно-процессуального закона... Он был не контактный. С ним нельзя было установить продуктивную связь, пообщаться. Фактически детективы НАБУ нарушили закон и в незаконный способ сделали это процессуальное действие. Несмотря на запрет врачей", - говорит адвокат Александр Мирошник.