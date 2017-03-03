Охрана чиновников и пиар в СМИ? На сессии горсовета с криками выясняли, куда тратят деньги из бюджета

В ходе сегодняшней сессии городского совета не обошлось без перепалки. Слово взял депутат Максим Бородин, которого интересовало, куда тратятся деньги из городского бюджета. В частности, он заявил, что власти выделили 500 тысяч гривен на охрану руководителей города – в первую очередь, мэра Вадима Бойченко.

Кроме того, запланировано проведение трех тендеров на сумму в 2 миллиона гривен на информационную сферу. По словам Бородина, эти деньги получат СМИ за пиар чиновников и городского головы.

Сам мэр заявил, что Максим Бородин искажает факты. Полмиллиона выделено не на личную охрану Вадима Бойченко. Так как правоохранители заняты в антитеррористических мероприятиях, то горсовету пришлось обращаться за помощью в государственную службу охраны. Их сотрудники следят за порядком во время различных мероприятий (в том числе и сессии) и сопровождают иностранные делегации, которые в последнее время нередко посещают Мариуполь.

Вадим Бойченко подчеркнул, что дома и в свободное время его никто не охраняет, также силовики не препятствуют общению городского головы с местными жителями.

Что касается СМИ, то на эту тему дала развернутый ответ директор департамента связей с общественностью и внутренней политики Елена Махова. По ее словам, городская власть обязана публиковать различную документацию, а также информировать жителей о деятельности горсовета и подразделений. Все эти данные отображены на сайте мэрии, однако не все мариупольцы имеют доступ к сети либо умеют пользоваться компьютером, поэтому «диалог» с ними необходимо вести с помощью телеканалов и печатных изданий.

Елена Махова подчеркнула, что пиариться за эти средства никто не намерен, а выступить в СМИ может любой депутат – в том числе и Максим Бородин.