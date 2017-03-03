Порошенко о безвизовом режиме: «Совет ЕС дал нам зеленый свет»

Вчера, 2 марта, Совет Евросоюза дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины. «Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины», - говорится в заявлении европейского института.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал данное решение. «Вчера Совет ЕС дал нам зеленый свет... Я благодарю всех, кто верил», - сказал он в ходе сегодняшнего визита в Харьковскую область.

Напомним, теперь решение о безвизовом режиме должен утвердить Европарламент. Вчера стало известно, что голосование по этому вопросу состоится 5 апреля.