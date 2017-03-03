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Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 15:14
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Штаб АТО: из-за обстрела беспилотника ОБСЕ восстановительные работы на ДФС сорваны

Как сообщалось ранее, сегодня в районе Донецкой фильтровальной станции открыли огонь, в результате сбит беспилотник ОБСЕ. Таким образом, восстановительные работы на ДФС были сорваны.

«Незаконные вооруженные формирования ОРДО сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции, - рассказали в пресс-центре штаба АТО. - Сегодня для обследования этого важного объекта Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата. При этом Вооруженные Силы Украины получили соответствующие сообщения и указания, которые были доведены ко всем органам управления и войск, которые находятся вдоль линии разграничения. Режим прекращения огня со стороны украинской стороны был абсолютным, но в 08:46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии был утрачен в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО».

В случае установления режима прекращения огня ремонтники осуществят еще одну попытку во второй половине дня.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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