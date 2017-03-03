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Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 15:27
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В Авдеевке под обстрел попал наблюдательный пост СЦКК

В ходе вчерашнего обстрела Авдеевки танковые снаряды попали в здание наблюдательного поста украинской стороны СЦКК.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в помещении также установлена камера видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

«Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют об их сознательных действиях, направленных на уничтожение всех средств, которые объективно фиксируют реальные факты нарушений режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРДО и ОРЛО», - отметили в штабе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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