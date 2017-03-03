В Авдеевке под обстрел попал наблюдательный пост СЦКК

В ходе вчерашнего обстрела Авдеевки танковые снаряды попали в здание наблюдательного поста украинской стороны СЦКК.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в помещении также установлена камера видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
«Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют об их сознательных действиях, направленных на уничтожение всех средств, которые объективно фиксируют реальные факты нарушений режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРДО и ОРЛО», - отметили в штабе.