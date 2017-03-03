Мариупольские библиотеки делают более современными

В Мариуполе намерены взяться за работу библиотек и сделать их более современными, чтобы сюда ходили люди разных возрастов. И первый шаг к этому – создание Централизованной библиотечной системы, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам директора департамента культурно-общественного развития городского совета Оксаны Гринько, будут реорганизованы Централизованная библиотечная система для взрослых, Централизованная библиотечная система для детей и Городская историческая библиотека им. Грушевского. На их базе и будет создана Централизованная библиотечная система.

За данное решение в ходе сегодняшней сессии проголосовали депутаты.

«Это позволит сэкономить средства на содержание библиотек, оптимизировать работу и расширить диапазон предоставляемых услуг. Таким образом, мы откроем новые направления, культурные центры. Наша цель – сделать библиотеки более современными, чтобы привлечь людей разных возрастов», - добавил председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, по делам семьи, культуры и спорта Владимир Курский.